తెలంగాణా ప్రభుత్వానికి కేంద్రం షాక్; మిషన్ భగీరథ అవినీతిపై విచారణ; టార్గెట్ కేసీఆర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అవినీతిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ అంటూ ఇటీవల పర్యటనలో జేపీ నడ్డా చేసిన వ్యాఖ్యలు, ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో, మిషన్ భగీరథలో అడుగడుగున అవినీతికి పాల్పడ్డారని చేసిన విమర్శలతో కేంద్రం తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అవినీతిపై కేంద్రం ఫోకస్ చేస్తుందా అన్న అనుమానం అందరిలో వ్యక్తమైంది. ఇక ఆ అనుమానాన్ని నిజం చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిజంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఫోకస్ పెట్టింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయంలో అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకుంది.

English summary

The Center has given a shock to the Telangana government. Based on the survey report given by the Jalajivan Commission, the Center has appointed an inquiry officer to probe Mission Bhagiratha's corruption.