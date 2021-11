డ్రోన్ల ద్వారా దోమలకు చెక్.!వినూత్న కార్యక్రమానికి జీహెచ్ఎంసీ శ్రీకారం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నగర ప్రజలకు దోమల బెడద నుండి విముక్తితో పాటు దోమల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధుల నివారణకు జిహెచ్ఎంసి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. పెరుగుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని ప్రజలకు మరింత మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని అంధించి, తద్వారా జీవన ప్రమాణాల మెరుగుకు దోహదపడే విధంగా జిహెచ్ఎంసి ప్రత్యేక చొరవ కనబరుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోగల చెరువులు, కుంటలు, నీటి నిలువ ప్రదేశాలలో దోమలను నియంత్రించడానికి సమగ్ర విధానాన్ని అనుసరిస్తూ దోమల యొక్క లార్వాలను నియంత్రించుటకు డ్రోన్లను వినియోగించడం జరుగుతోందని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

English summary

GHMC officials said drones were being used to control mosquito larvae following a comprehensive approach to control mosquitoes in ponds, ditches and water reservoirs within Hyderabad.