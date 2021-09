పొలిటికల్ గేమ్ చేంజ్: డ్రగ్స్ కేసు హైలెట్ చేస్తున్న కాంగ్రెస్.. డిఫెన్స్ లో కేటీఆర్; రేవంత్ వార్ వ్యూహాత్మకం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఊహించని విధంగా డ్రగ్స్ కేసు విచారణ సమయంలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు మంత్రి కేటీఆర్ ను డిఫెన్స్ లో పడేస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీపై అన్ని వైపు నుంచి దాడి చేయాలని నిర్ణయించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ తాజాగా టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసును హైలెట్ చేయడం వ్యూహాత్మకమే అన్న చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాలు డ్రగ్స్ కేసు చుట్టూ తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారంలో ముందు ముందు ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి అన్న చర్చ ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం పొలిటికల్ గేమ్ చేంజ్ చేసిందని స్పష్టంగా అర్ధం అవుతుంది.

English summary

Congress party Political Game Change is now a hot topic in Telangana. congress Highlighting the Drug Case . Revanth reddy targeting KTR and playing a strategic war with KTR. with this KTR in Defense and trying to come out of this.