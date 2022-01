కాంగ్రెస్ గూటికి డీఎస్: కుమారుడు సంజయ్ తో కలిసి సోనియాగాంధీ సమక్షంలో.. ముహూర్తం ఫిక్స్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ధర్మపురి శ్రీనివాస్... మళ్లీ కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకోనున్నారు. ఇది చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు ఊహించిందే. కొంతకాలంగా నిజామాబాద్ రాజకీయాలలో చర్చ జరుగుతున్న అంశమే. అయితే ఎప్పుడెప్పుడా అని అందరూ ఎదురుచూస్తున్న డిఎస్ కాంగ్రెస్ చేరికకు ముహూర్తం ఫిక్స్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది.

English summary

TRS MP, D.Srinivas ready to join in Congress In the presence of Sonia Gandhi along with his son Sanjay on january 24 of this month.