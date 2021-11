కేసీఆర్ దీక్షకు పన్నెండేళ్లు.!నేడు దీక్ష దివస్.! జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్న మంత్రలు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రాదనుకున్న తెలంగాణ వచ్చేందుకు బీజం పడ్డ రోజు. అసాద్యముకున్న ఘట్టం సుసాద్యమైన రోజు. తెలంగాణ కాంక్షను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన రోజు. నాలుగు కోట్ల గొంతుకలను ఒక్కటి చేసి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా ధ్వనింపజేసిన రోజు. స్వీయ పాలనా మాధుర్యాన్ని స్వయంగా అనుభవించాలని చావును సైతం ఎదురించిన రోజు. పరాయి పెత్తనాన్ని తరిమికొట్టి తెలంగాణ స్వేఛ్చా వాయువుల కోసం ఊపిరిసైతం బిగబట్టి మృత్యువుకు రొమ్ము విరిచి చూపించిన రోజు. పదునైన ఆయుధాలు లేవు, అధునాతన అస్త్రాలు లేవు, సైన్యం లేదు, రణరంగం లేదు.. ఉందల్లా ఒక్కటే..గుండే నిండా ధైర్యం, మొక్కవోని ఆత్మవిశ్వాసం.

The Telangana leaders remembered that the voice of the people of Telangana was the only voice that heard the desire of Telangana to the world and that the brave style of Chandrasekhar who made Telangana impossible was not coming.