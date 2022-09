58లక్షల ప్యాకేజీతో పెద్ద ఉద్యోగం.. జాబ్ లో చేరేలోపే యువ ఇంజనీర్ గుండెపోటుతో హఠాన్మరణం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బాగా చదువుకొని, గొప్ప ఉద్యోగం సంపాదించి, త్వరలో ఉద్యోగ బాధ్యత స్వీకరించడానికి రెడీ అయిన ఓ యువ ఇంజనీర్ గుండెపోటుతో హఠాత్తుగా మరణించిన ఘటన హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎండి కే చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పెద్ద కుమారుడు 22 సంవత్సరాల అభిజిత్ రెడ్డి గుండెపోటుతో హఠాన్మరణం పొందారు.

A young engineer, who got a job in an oil company of Saudi Arabia with a package of 58 lakhs, died suddenly before joining the job in next month..