తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రకంపనలు రేపుతున్నాయి. ప్రగతి భవన్ వేదికగా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలతో జరిగిన సమావేశంలో సుమారు గంటన్నరపాటు ప్రసంగించిన సీఎం కేసీఆర్ పార్టీలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీలో కలకలం గా మారాయి

English summary

KCR's comments in TRS are worrying the leaders. KCR's warning that he knows who is in touch with the BJP has caused concern among some, but there will a internal discussion among all.