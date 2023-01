దేశ ప్రజలను ఆకర్షించే.. కేసీఆర్ తొలి టార్గెట్ ఫిక్స్.. సక్సెస్ అవుతారా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తో దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయాలు చేయాలని, వచ్చే ఎన్నికలలో బిజెపికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదగాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కేంద్రంలోని బీజేపీతో తలపడటానికి ఇప్పటి నుండే పావులు కదుపుతున్నారు. ఈ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా సీఎం కేసీఆర్ దేశ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించే వ్యూహాలకు పదును పెడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలు ఎటువంటి పథకాలను ఇస్తే తనకు మద్దతు ఇస్తారు అన్న దానిపైన బాగా ఫోకస్ పెట్టిన సీఎం కేసీఆర్ తాజాగా సంచలన ప్రకటనలు చేశారు.

English summary

It has been announced that two schemes will be provided across the country as part of KCR's strategy to attract the attention of the nation. Farmers and SCs were targeted first with free electricity for farmers and Dalit Bandhu scheme.