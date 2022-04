హైదరాబాద్ మణిహారంలో గూగుల్ క్యాంపస్: ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద రెండో కార్యాలయం; ప్రత్యేకతలివే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు హైదరాబాద్ కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారుతోంది. అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఆపిల్ ఇప్పుడు గూగుల్ హైదరాబాద్ వేదికగా తమ సంస్థ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని టెక్నాలజీ హబ్ గా మారుస్తున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టెక్ దిగ్గజ సంస్థల కార్యకలాపాలను విస్తరించడం కోసం సువిశాలమైన సొంత క్యాంపస్ లను నిర్మించుకుంటున్నాయి.

English summary

Google is all set to have a largest campus in Hyderabad. Google is set to set up its second largest office in the world in Hyderabad. These are the features of Google Campus