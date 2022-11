ఎన్నికలేవైనా ప్రజలు కేసీఆర్ వెంటేనన్న ఎమ్మెల్సీ కవిత, దొంగప్రమాణాలు చేసినందుకు ఫలితమన్న మంత్రి సత్యవతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ఫలితాలపై నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ కవిత, మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికలు ఏవైనా ప్రజలంతా కేసీఆర్ వెంటే ఉంటారని ఎమ్మెల్సీ కవిత వ్యాఖ్యానించారు. మునుగోడు తీర్పు బీజేపీ నేతలకు చెంపపెట్టు అని మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పేర్కొన్నారు.

English summary

MLC Kavitha said that people will be with KCR in any election. Minister Satyavati Rathore said that Narasimha Swamy has given a proper punishment to the BJP for taking false oaths.