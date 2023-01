కొడుకు ఆర్య చేసిన పనికి ఉబ్బితబ్బిబ్బైన ఎమ్మెల్సీ కవిత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పుత్రోత్సాహంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. బీఆర్ఎస్ నేత, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ కవిత పర్యావరణ పరిరక్షణ పై ప్రాజెక్టులు రూపొందించిన తన కుమారుడు ఆర్య ను చూసి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

ఖాజా గూడాలోని ఓక్రిడ్జ్ అంతర్జాతీయ పాఠశాలలో పర్యావరణ పరిరక్షణ పై ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ తదితర అంశాలపై విద్యార్థులు రూపొందించిన అనేక ప్రాజెక్టులను అక్కడికి వచ్చిన ఎందరో ఆసక్తిగా తిలకించారు. వాటి వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఇదే క్రమంలో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కూడా కొడుకు చేసిన ప్రాజెక్టును తిలకించి ప్రాజెక్టు తాలూకు వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

కొడుకు చెబుతున్న తీరుకు మురుసుకున్నారు. తన కుమారుడితో పాటు స్కూల్లో పర్యావరణ ప్రాజెక్టులను చేసిన ఇతర విద్యార్థులను సైతం ఎమ్మెల్సీ కవిత అభినందించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం చిన్నారుల ఆలోచనలను కవిత అడిగి తెలుసుకున్నారు. పిల్లలకు పర్యావరణ పరిరక్షణ పై అవగాహన అవసరమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. తన కుమారుడు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం తీసుకోవడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తన కుమారుడు ఆర్య ప్రాజెక్టును రూపొందించటం చూసి ఒక తల్లిగా గర్వపడుతున్నానని ఎమ్మెల్సీ కవిత పేర్కొన్నారు.

Visited the school of my younger son Aarya where he and his classmates presented their individual project works.



As a parent, it surely was a moment of joy and pride for me to hear Aarya present his project that he had worked on. pic.twitter.com/R1KBZu0gcF