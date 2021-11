ప్లాన్ తెలంగాణ బీజేపిది.!అమలుచేసింది మాత్రం కేంద్ర బీజేపి.!బెడిసికొట్టిన కేసీఆర్ వ్యూహం.!

Telangana

హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో అనూహ్యంగా పటిష్టమవుతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలోనూ పట్టు సాధిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. కేంద్ర మంత్రులతో సహా ప్రధాన మంత్రిని సైతం తమ చెప్పుచేతల్లో వెట్టుకున్నట్టు ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలు రుజువుచేస్తున్నాయి. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎదుగుతూ ప్రజాభిమానం పొందుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఏ చిన్ని పొరపాటుకు కూడా తావివ్వకూడదని పకడ్బంవధీ ప్రణాళికతో తెలంగాణ బీజేపి అడుగులేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

ప్రధానంగా రాష్ట్రంలో బీజేపిని ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషిస్తూ, కేంద్రంతో పనులు చేయించుకుంటూ ఆ క్రెడిబిలిటీని తన ఖాతాలో వేసుకుంటూ తెలంగాణ బీజేపి నేతలను నిస్సహాయలుగా చేస్తున్న చంద్రశేఖర్ రావు వైఖరిని ప్రధాన మంత్రితో సహా కేంద్ర మంత్రులకు దృష్టికి బలంగా తీసుకెళ్లగలిగారు తెలంగాణ బీజేపి నేతలు. దాని పర్యవసానమే, తాజాగా డిల్లీ వెళ్లిన సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుకు కనీసం అపాయింట్ మెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా కేంద్రమంత్రులు నిరాకరించినట్టు నిర్థారణ అవుతోంది.

The Telangana BJP leaders were able to bring Chandrasekhar Rao's stance to the attention of Union Ministers, including the Prime Minister. As a result, it is being confirmed that the Union Ministers have refused to even give at least an appointment to CM Chandrasekhar Rao, who recently went to Delhi.