యాదాద్రి కేంద్రంగా పొలిటికల్ హీట్.. ప్రమాణం చేస్తానంటున్న బండి సంజయ్, నల్లజెండాలతో టీఆర్ఎస్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక వేళ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు ఎపిసోడ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రకంపనలు రేపుతుంది. నలుగురు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను కొనడానికి బిజెపి ప్రయత్నం చేసిందని, టిఆర్ఎస్ పార్టీని టార్గెట్ చేసిన బీజేపీ కుట్రలు చేస్తోందని టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో బీజేపీపై విరుచుకుపడుతున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో కథ-స్క్రీన్ ప్లే -దర్శకత్వం అంతా టిఆర్ఎస్ పార్టీ దేనని, తమకు ఈ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఎలాంటి ప్రమేయం లేదని బిజెపి నేతలు తేల్చి చెప్పారు.

English summary

Political heat took place at the center of Yadadri. In the TRS MLAs buying episode, Bandi Sanjay left to take oath in Yadadri. There is a plan of TRS to block bandi Sanjay with black flags and protest. This created tension.