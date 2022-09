బీఆర్ఎస్ పెట్టుకోండి.. వీఆర్ఎస్ తీసుకోండి.. మాకేం అభ్యంతరం లేదు కేసీఆర్: రఘునందన్ రావు సెటైర్లు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

అసెంబ్లీ సమావేశాలలో సీఎం కేసీఆర్ ప్రవర్తించిన తీరుపై దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీని సీఎం కేసీఆర్ రాజకీయ వేదికగా మార్చుకున్నారని, ఇది చాలా దురదృష్టకరమని బిజెపి ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు వ్యాఖ్యానించారు. భవిష్యత్తులో దేశ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాలని భావిస్తున్న కేసీఆర్, అసెంబ్లీ వేదికగా తెలుగు, ఇంగ్లీషు, హిందీ మూడు భాషల్లో మాట్లాడారని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. కెసీఆర్ జాతీయ రాజకీయాలు చెయ్యటంపై తమకేమీ అభ్యంతరం లేదన్నారు.

English summary

BJP MLA Raghunandan Rao satirized on KCR by saying, Put BRS.. Take VRS.. We have no objection and slams that Assembly meetings were used by kcr as a political platform.