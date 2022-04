మోడీపై నిరసన తెలిపినా కేసీఆర్ అడ్డుకుంటున్నారు; ఇద్దరివీ నాటకాలు: రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం విద్యుత్ చార్జీలను పెంచి ప్రజల నడ్డి విరుస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మోడీ సర్కార్ ఇష్టారీతిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను పెంచుతుందని పేర్కొన్న రేవంత్ రెడ్డి కెసిఆర్, మోడీ లు కలిసి ప్రజల సొమ్మును లూటీ చేస్తున్నారని విమర్శించారు.

Revanth Reddy alleged that KCR was obstructing the protest against Modi in the wake of the agitation over petrol and diesel prices in the country and the hike in electricity charges in Telangana state.