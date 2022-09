సికింద్రాబాద్ అగ్నిప్రమాదం: ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే ప్రజల ప్రాణాలు గాల్లో: మండిపడ్డ రేవంత్ రెడ్డి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సికింద్రాబాద్ లో ఘోర అగ్ని ప్రమాద ఘటన జరిగిన విషయం తెలిసిందే. సికింద్రాబాద్ లోని రూబీ ప్రైడ్ హోటల్ క్రింద ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ బైక్ షో రూమ్ లో ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లు పేలి 8మంది మృతి చెందిన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇక ఈ ప్రమాద ఘటనలో మరో 9 మంది తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రమాద ఘటనలో గాయపడిన వారిని గాంధీ ఆస్పత్రికి, యశోదా ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

English summary

TPCC Chief Revanth Reddy responded to the explosion of electric bikes at the Ruby Fried Luxury Hotel in Secunderabad. Revanth Reddy stated that people's lives were lost due to the negligence of the government.