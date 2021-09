రేపిస్ట్ రాజు మృతిపై అనుమానం .. హైకోర్టులో పౌర హక్కుల సంఘం పిటీషన్, నేడు విచారణ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సైదాబాద్ చిన్నారి హత్యాచార కేసులో నిందితుడు రాజు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. సింగరేణి కాలనీలో ఆరేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసి ఆపై హత్య చేసి పరారైన రాజు ఎట్టకేలకు విగతజీవిగా రైల్వే ట్రాక్ పై దొరికాడు. నిన్న స్టేషన్ ఘనపూర్ సమీపంలోని నష్కల్ రైల్వే ట్రాక్ పై నిందితుడు రాజు శవమై కనిపించాడు. అయితే పోలీసులు రాజు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లుగా ధృవీకరించారు.

వైఎస్ షర్మిల షాకింగ్ ట్వీట్: రేపిస్టు ఆత్మహత్య చేసుకొని ప్రభుత్వ అసమర్థతను వేలెత్తి చూపిస్తున్నాడు

English summary

Although police have confirmed that Raju, who raped and killed a six-year-old girl in Saidabad, committed suicide on the railway track at Nashkal, there are many suspicions surrounding the raju's death, according to allegations by the Raju's family members. The civil rights group has recently filed a public interest litigation in the high court over the death of Palakonda Raju, an accused in the Saidabad rape case. public interest litigation filed by Civil Rights Association president Laxman. The petition alleges that the raju was suspected to have died while in police custody.