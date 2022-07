Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉగ్రవాద శిక్షణ చాపకింద నీరులాగా కొనసాగుతుంది అన్న వార్తల నేపథ్యంలో తాజాగా నిజామాబాద్లో చోటుచేసుకున్న ఘటన ఒక్కసారి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉగ్రవాద శిక్షణ కలకలం రేపింది.

English summary

The police arrested a PFI trainer who was giving terrorist training to the youth of AP and Telangana in Nizamabad under the guise of karate.