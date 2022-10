టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ ఎపిసోడ్ లో అంతుచిక్కని ప్రశ్నలు ఎన్నో; రాజకీయవర్గాలలో ఆసక్తికర చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ప్రచార పర్వం పీక్స్ లో కొనసాగుతున్న సమయంలో ఊహించని విధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. అయితే తాజా రాజకీయ పరిణామాలతో రాజకీయ పార్టీల నేతలలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

There are many unsolved questions in the dramatic episode of TRS MLA purchases, and there is an interesting discussion in the political circles.