టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు: బీజేపీ పిటీషన్ ఎందుకు వేసింది? సుప్రీంకోర్టులో ఆసక్తికర వాదన!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసులో నిందితులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ కేసులో తెలంగాణ హైకోర్టు తమకు రిమాండ్ విధించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ నిందితులు రామచంద్ర భారతి, నందకుమార్, సింహయాజీలు సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇక ఈ కేసును జస్టిస్ బి వీ నాగరత్న, జస్టిస్ బి ఆర్ గవాయ్ ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది.

English summary

The Supreme Court conducted an inquiry into the purchase case of TRS MLAs which reached the Supreme Court. Justice Gavai and Justice BV Nagaratna bench questioned why BJP filed a petition for stay in this case.