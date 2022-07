మూడోసారి ప్రోటోకాల్ ఉల్లంఘన: ప్రధాని మోదీని ఆహ్వానించేందుకు వెళ్లని కేసీఆర్, యశ్వంత్ సిన్హాకు ఆహ్వానం

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ బీజేపీల మధ్య పొలిటికల్ వార్ పీక్స్ కు చేరుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు హైదరాబాద్ వేదికగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పాటుగా, హోంమంత్రి అమిత్ షా, రాజ్ నాథ్ సింగ్, కేంద్ర మంత్రులతో పాటు, బిజెపి జాతీయ నాయకులు, వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు హైదరాబాద్ కు వస్తున్నారు.

English summary

CM KCR Breaching the protocol for the third time. KCR, who did not go to invite Prime Minister Modi, went to the airport to welcome Yashwant Sinha, the joint presidential candidate of the opposition.