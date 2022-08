మునుగోడులో హుజురాబాద్ సీన్ రిపీట్ అవుతుందా? నల్గొండ జిల్లాలో ఆసక్తికర చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామాతో మునుగోడులో ఉపఎన్నిక రాజకీయం రసవత్తరంగా మారనుందా? మునుగోడులో హుజురాబాద్ సీన్ రిపీట్ కానుందా? మునుగోడు నియోజకవర్గానికి నిధుల వరద కురిపించడానికి సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాలు జారీ చేస్తారా? మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి ఆ పనుల్లో నిమగ్నం అయ్యారా? అన్నది ఇప్పుడు మునుగోడు నియోజకవర్గంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

There will be a discussion whether the Huzurabad scene will be repeated in Munugodu. There will be an interesting discussion in Nalgonda district that TRS will focus on development in the constituency.