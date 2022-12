ప్రగతిభవన్, కవిత, కేటీఆర్ ఇళ్లపైనా రైడ్స్ చేస్తే వేలకోట్లు దొరుకుతాయి: వైఎస్ షర్మిల షాకింగ్ డిమాండ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై, టిఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు, నేతల పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. గత కొన్ని రోజులుగా తన పాదయాత్రను అడ్డుకోవడానికి కుట్రలు చేస్తున్నారని వైఎస్ షర్మిల ఆరోపణలు గుప్పించారు. గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ ని కలిసిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడిన వైయస్ షర్మిల కెసిఆర్ కుటుంబం పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

గవర్నర్ తమిళిసైతో వైఎస్ షర్మిల భేటీ.. పోలీసులపై ఫిర్యాదు; వినతిపత్రం!!

Investigating agencies want to uncover the corruption of KCR's family. YS Sharmila who says that thousands of crores will be found if raids are done at Pragati Bhavan and raids are also done on Kavitha and KTR's houses. She said that Kavitha is in the Delhi Liquor scam.