మీది ఓ గెలుపేనా? సిగ్గుండాలి కేసీఆర్; బీజేపీకి బుద్దొచ్చిందా: మునుగోడు ఫలితాలపై వైఎస్ షర్మిల

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ఫలితాలపై వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత వైఎస్ షర్మిల తనదైన శైలిలో స్పందించారు. మునుగోడులో మొనగాడు మేమే అని సంబరాలు జరుపుకున్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ ని టార్గెట్ చేశారు. అదే సమయంలో బీజేపీని సైతం టార్గెట్ చేసి వైయస్ షర్మిల తనదైన శైలిలో కౌంటర్ వేశారు.

English summary

YS Sharmila made sensational comments on the results of the munugode by-elections. She targeted the TRS party saying that the victory achieved by luring the voters and murdering democracy is a victory?. She questioned whether the BJP realized.