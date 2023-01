విశాఖపై జగన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కెచ్ - సక్సెస్ అయితే తిరుగేలేదు..!!

Vishakhapatnam

oi-Chandrasekhar Rao

విశాఖపట్నం: రాష్ట్రానికి భవిష్యత్ పరిపాలన రాజధానిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా భావిస్తోన్న విశాఖపట్నంపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టి సారించారు. ఈ సాగరం నగరానికి అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిని తీసుకుని వచ్చేలా భారీ ప్రణాళికను రూపొందించుకుంటోన్నారు. దేశ, విదేశీ ప్రముఖులను రప్పించబోతోన్నారు. ప్రపంచ స్థాయి పెట్టుబడిదారుల సదస్సు 2023ని వైఎస్ జగన్ దీనికి వేదికగా మలచుకున్నారు.

English summary

Apple CEO Tim Cook, Tesla CEO Elon Musk, Google CEO Sundar Pichai, Amazon Chief Jeff Bezos are on the invitees list of the AP government for its Investors Summit to be held in Visakhapatnam on March 3 and 4.