సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని బీజేపీనేత ఆత్మహత్య.. ఎన్నికల ఓటమి, వారి వేధింపులే కారణం!!

Warangal

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ బిజెపి నేత బలవంతంగా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆర్ధిక ఇబ్బందులు, గత ఎన్నికల్లో ఓటమి, అప్పుల వాళ్ళ వేధింపులు భరించలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని సెల్ఫీ వీడియో తీసుకొని మరీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. అసలు ఇంతకీ వరంగల్ బిజెపి నేత ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణమేమిటి? ఆయనకు కలిగిన అంతటి ఇబ్బంది ఏమిటి? అంటే..

English summary

Warangal's BJP leader Gandham Kumaraswamy committed suicide by taking a selfie video. He committed suicide due to the defeat of the elections, the harassment of the lenders and financial problems