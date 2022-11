Vastu tips: దక్షిణం దిశలో ఈ 5వస్తువులు ఉన్నాయా? వెంటనే తొలగించండి.. లేదంటే ప్రమాదం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రంలో ప్రతి దిక్కుకు ఒక విశిష్టత కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇక వాస్తు శాస్త్రంలో దక్షిణ దిక్కుకు ఉన్న ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. దక్షిణ దిక్కు విశేషమైన శుభఫలితాలను ఏ విధంగా అయితే ఇస్తుందో అంతే తీవ్రమైన అశుభ ఫలితాలను కూడా ఇస్తుంది. దక్షిణ దిక్కు వాస్తు సరిగ్గా ఉంటే ఆ ఇల్లు సుఖసంతోషాలతో విలసిల్లుతోంది. దక్షిణ దిక్కులో వాస్తు దోషాలు ఉంటే చాలా భయానక విషయాలు జరగవచ్చు. మరణాలు కూడా సంభవించే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే దక్షిణ దిశ పట్ల ఎప్పుడూ జాగ్రత్త వహించాలి అని చెప్పటంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Are there a chappal stand, tulsi plant, kitchen, and pooja room in the south direction? Do you put your feet to the south while sleeping? But experts of Vastu Shastra say that it should be changed immediately or there will be a danger