ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా చట్టాలను గౌరవించాలి .. కోర్టు తీర్పుతో చురకలంటించిన అశోక్ గజపతిరాజు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

మాన్సాస్,సింహాచలం ట్రస్ట్ చైర్ పర్సన్ గా సంచయిత నియామక జీవోను హైకోర్టు కొట్టివేయడం పై అశోక్ గజపతిరాజు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా చట్టాలను రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించాలని కేంద్ర మాజీమంత్రి, టీడీపీ సీనియర్ నేత అశోక్ గజపతిరాజు ఏపీ ప్రభుత్వానికి హితవు పలికారు.

English summary

Ashok Gajapathiraju was elated over the High Court's dismissal of Sanchayitha, who was appointed as the chairperson of the Mansas Simhachalam Trust. Former Union Minister and senior TDP leader Ashok Gajapathiraju said the AP government should respect the laws and the constitution.