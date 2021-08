ఏపీలో కరోనా : తాజాగా 1539 కేసులు, 12 మరణాలు ; ఆ జిల్లాలో అధికంగా కేసులు !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు వెయ్యికి పైగానే నమోదవుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక తాజాగా గత 24 గంటల్లో ఏపీలో 1539 కరోనా కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి. కరోనా మహమ్మారి కారణంగా గత 24 గంటల్లో 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక తాజాగా నమోదైన కరోనా కేసులతో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొత్తం నమోదైన కరోనా కేసుల సంఖ్య 20,07,730 గా ఉంది. ఇక నిన్న నమోదైన 12 మరణాలతో కలిపి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నమోదైన మరణాల సంఖ్య 13,778 గా నమోదయింది.

In the last 24 hours 1539 corona cases have been diagnosed in AP. The corona epidemic has claimed 12 deaths in the last 24 hours. The total number of corona cases registered in AP including the latest registered corona cases is 20,07,730.