భారత్ బయోటెక్ కోవాక్సిన్ దరఖాస్తు ... డబ్ల్యూహెచ్ఓ పరిశీలనకు ఆమోదం, జూన్ 23న సమావేశం

India

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్‌కు చెందిన వ్యాక్సిన్ తయారీదారు భారత్ బయోటెక్ వచ్చే బుధవారం ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) తో సమావేశాన్ని నిర్వహించనుంది. భారతదేశంలో తయారు చేసిన కోవిడ్ -19 వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ ఇతర దేశాలలో వినియోగించటం కోసం ఆమోదం పొందడానికి జూన్ 23 న ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థతో సమావేశం కానుంది . మూడవ దశ క్లినికల్ ట్రయల్ డేటా లేనందున కొన్ని విదేశీ దేశాలలో కోవాక్సిన్ ఆమోదం పొందడంలో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటోంది.

English summary

Hyderabad-based vaccine manufacturer Bharat Biotech will hold its pre-submission meeting with the World Health Organization (WHO) next Wednesday, i.e. on June 23 regarding the approval of Covaxin, its India-made Covid-19 vaccine.