కరోనాపై కేంద్రం సంచలన ప్రకటన-గాలి ద్వారానే వైరస్ వ్యాప్తి-కొవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ సవరణ,కొత్త గైడ్ లైన్స్

National

oi-Madhu Kota

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ విలయం అతి ప్రమాదకరంగా కొనసాగుతున్నది. రోజువారీ కొత్త కేసులు తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ మరణాలు భారీగా నమోదవుతున్నాయి. ఇంకొద్ది రోజుల్లోనే మూడో వేవ్ తప్పదన్న హెచ్చరికలు మరింత ఆందోళన కలుగజేస్తున్నాయి. వైరస్ కట్టడికి వ్యాక్సిన్లే బ్రహహ్మాస్త్రాలని భావిస్తున్నా, కొరత వల్ల వ్యాక్సినేషన్ ముందుకుసాగడంలేదు. ఈక్రమంలోనే వైరస్ వ్యాప్తికి సంబంధించి కేంద్రం సంచలన ప్రకటన చేసింది. కొవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ ను సవరించి, కొత్త గైడ్ లైన్స్ జారీ చేసింది..

భారత్‌లో కరోనా: భారీగా మరణాలు -నిన్ని 4,157 మంది బలి, తగ్గిన వైరస్ వ్యాప్తి, కొత్తగా 2.08లక్షల కేసులు

English summary

The Union health ministry, in its latest clinical management protocol for Covid-19, has said the majority of the transmission is believed to occur "predominantly through the airborne route and droplet released when the infected person coughs, sneezes or talks". This marks a change from last year's clinical management protocol, published in June 202, in which the ministry said that the infection spreads through close contact, "mainly through respiratory droplets that are released when the infected person coughs, sneezes and talks." A guideline recently issued by the office of the principal scientific adviser to the government has also mentioned that infected aerosols can be carried in the air up to 10 meters.