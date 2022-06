Viral video:ఏందిరా అయ్యా అది.. ఏనుగులతోనే అలా.. ప్రతాపం చూపిందిగా..

India

oi-Shashidhar S

కొందరీ అల్లరి మాములుగా ఉండదు. కానీ అదీ ఇతరులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. అవును ఏ జంతువు కూడా మనుషులకు ఊరికేనే హానీ కలిగించదు. వాటి మానాన వాటిని పోనియాలి.. కానీ అలా లేదంటే మాత్రం అంతే సంగతులు. కర్ణాటకలో ఓ అల్లరి గుంపు ఇలానే చేసింది. ఏనుగులు రోడ్డు దాటుతుండగా హారన్ మోగించింది. ఇంకేముంది వాటకి చిర్రెత్తుకు వచ్చింది. వెంటనే వారిపై దాడికి దిగింది. ఓ కారు అద్దాలు ధ్వంసం చేసింది. ఆ వీడియో తెగ చక్కర్లు కొడుతుంది.

ఓ వీడియోలో ఏనుగుల గుంపు సైలెంట్‌గా రోడ్డు దాటుతున్నాయి. ఆ రూట్‌లో వెళుతున్న వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోయాయి. కొందరు మాత్రం కారు హారన్ మోగించారు. వాటిని భయపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో వాటికి చిర్రెత్తుకు వచ్చింది. వాటి ప్రతాపం చూపించాయి. కర్ణాటక హసనూర్ అటవీ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. కొన్ని ఏనుగులు కామ్‌గా రోడ్డు దాటుతుండగా.. కొందరు ప్రయాణికులు తమ కార్ల హర్న్‌లు మోగించారు. దీంతో ఆ ఏనుగులు బెదిరిపోయాయి.

ఓ కారు పైకి ఏనుగులు దూసుకొచ్చాయి. ఆ కారు అద్దాలను ధ్వంసం చేశాయి. ఏనుగులు రావడం చూసి అందులోని వారు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ వీడియోను సుప్రియా సాహు అనే ఐఏఎస్ అధికారి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్లు వారి ప్రవర్తనపై మండిపడుతున్నారు. వాటి జోలికి ఎందుకు వెళ్లారు అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వాటంతట అవీ రోడ్డు దాటుతుండగా ఇలా చేయడం ఏంటీ అని అడుగుతున్నారు. వాటిని కెలికితే ఇలానే ఉంటుందని మరొకరు కామెంట్ చేశారు.

English summary

three elephants appeared to charge at oncoming car after reckless driver continued down road until he got too close to them and attempted to turn around in last-ditch effort video shared by IAS officer Surpiya Sahu