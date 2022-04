యూఎస్ వెళ్ళే భారతీయ విద్యార్థులకు శుభవార్త; ఈ ఏడాదిలో 8లక్షల వీసాలు జారీచేస్తామన్న యూఎస్ ఎంబసీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

అమెరికా వెళ్లాలనుకుంటున్న భారతీయ విద్యార్థులకు యూఎస్ శుభవార్త చెప్పింది. భారతదేశంలోని యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎంబసీ వచ్చే 12 నెలల్లో సుమారు 8 లక్షల వీసాలను ప్రాసెస్ చేసే అవకాశం ఉందని సీనియర్ దౌత్యవేత్త వెల్లడించారు. వీసాల ప్రాసెసింగ్ కోసం పలు స్లాట్ లను ప్రారంభించామని యూఎస్ ఎంబసీ అధికారి డొనాల్డ్ హెఫ్లిన్ పేర్కొన్నారు. కరోనాకు ముందు ఏటా 12 లక్షల వీసాలను మంజూరు చేసే వాళ్ళమని ఆయన వెల్లడించారు.

English summary

Good news for Indian students who want to go to the US. US Embassy official Donald Heflin, who is expected to issue 8 lakh visas this year, has revealed a number of key points on US visas.