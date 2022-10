మతాల జనసంఖ్య తీవ్రం - జనాభా నియంత్రణ అవసరం: హిందూపై తేల్చేసిన ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్

India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: ప్రతి సంవత్సరం విజయదశమి రోజున ప్రత్యేక సమావేశాలు, శిబిరాలను నిర్వహిస్తూ వస్తోన్న ఆనవాయితీని రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ కొనసాగించింది. మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో విజయదశమి వేడుకలను ఆర్ఎస్ఎస్ భారీ ఎత్తున నిర్వహించింది. విమెన్ మౌంటెనీర్, పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత సంతోష్ యాదవ్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. 1992, 1993లో రెండుసార్లు ఆమె ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించారు. ఓ మహిళ- ఆర్ఎస్ఎస్ విజయదశమి వేడుకలకు చీఫ్ గెస్ట్‌గా హాజరు కావడం ఇదే తొలిసారి.

English summary

RSS chief Mohan Bhagwat said on the occasion of Dussehra We need to work on a population policy for all keeping both aspects in mind.