International

oi-Syed Ahmed

ప్రస్తుతం భారత్‌లో కరోనా సెకండ్‌ వేవ్‌ నేపథ్యంలో ప్రపంచదేశాలు దీని ప్రభావాన్ని, రాబోయే వేరియంట్ల ప్రభావాన్ని అధ్యయనం చేసే పనిలో పడ్డాయి. ఇందులో భాగంగా కరోనాకు వ్యతిరేకంగా ప్రస్తుతం వివిధ దేశాల్లో అందుబాటులో ఉన్న వ్యాక్సిన్లు ఎంతమేర పనిచేస్తున్నాయనే దానిపై పలు అధ్యయనాలు చేపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా అమెరికాకు చెందిన రాక్‌ఫెల్లర్‌ యూనివర్శిటీ శాస్తవేత్తలు నిర్వహించిన అధ్యయనంలో లభించిన ఫలితాలు భవిష్యత్తుపై ఆశలు రేకెత్తించే విధంగా ఉన్నాయ.

English summary

Researchers at the Rockefeller University in the US have said vaccination boosts the natural immunity in people infected with Covid and is likely to protect them from the emerging variants.