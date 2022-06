పోలీసుల ట్రాఫిక్ చలాన్ల ఎఫెక్ట్: మూడు నెలల పసికందు మృతి; పోలీసుల వివరణ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ట్రాఫిక్ చలాన్ ల వసూళ్ళలో భాగంగా పోలీసులు వాహనాలను ఆపి చలాన్ల క్లియరెన్స్ కోసం రంగంలోకి దిగిన విషయం తెలిసిందే. అయితే చలాన్ల వసూళ్ళలో భాగంగా పోలీసుల తీరుతో మానవత్వం మంటగలిసింది. పోలీసుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా మూడు నెలల బాబు మృతి చెందిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట మండలం ట్రాఫిక్ పోలీసుల వల్ల వంగపల్లి సమీపంలో మంగళవారం జరిగిన ఘటన ఓ శిశువు ప్రాణాలు బలిగొంది.

English summary

A baby boy was killed with the effect of police challans in Yadadri Bhuvanagiri district.parents allege that boy died due to a delay when the vehicle was stopped by the traffic police while he was being taken to Hyderabad for treatment.