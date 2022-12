బండి సంజయ్ పాదయాత్రకు బ్రేక్.. అధిష్టానం ఆదేశం వెనుక..!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దూకుడుగా బండి సంజయ్ ఐదో విడత పాదయాత్రను పూర్తి చేసి వెంటనే ఆరో విడత పాదయాత్రను కొనసాగించాలని భావించారు. అయితే ఆరో విడత బండి సంజయ్ పాదయాత్రకు ప్రస్తుతానికి బ్రేక్ పడినట్టుగా తెలుస్తోంది. బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నిర్వహిస్తున్న ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రకు ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు లభిస్తున్నప్పటికీ, ప్రస్తుతానికి బ్రేక్ ఇచ్చి తాము చెప్పే కొన్ని పనులపై దృష్టి సారించాలని అధిష్టానం బండి సంజయ్ ఆదేశించినట్లు గా తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే బండి సంజయ్ సంక్రాంతి లోపే పాదయాత్రను పూర్తి చేయాలని భావించిన, పాదయాత్రను కొనసాగించ లేని పరిస్థితి వచ్చింది.

English summary

Break for Bandi Sanjay Padayatra for now.. It is known that after the direction of the bjp high command, it has been suggested to focus on strengthening the party, to focus organizational structure and booth committees.