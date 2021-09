Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ విషయంలో టీఆర్ఎస్ సర్కార్‌ ప్రదర్శిస్తున్న అలసత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతూనే ఉన్నాయి. ఎప్పుడో గతేడాది డిసెంబర్‌లో 50వేల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ అని ఊరించిన ప్రభుత్వం... ఇప్పటికీ దాన్ని అమలుచేయలేదు. దీంతో కేసీఆర్ పాలనలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు ఇక రావనే అభిప్రాయానికి నిరుద్యోగులు వస్తున్నారు. నిరుద్యోగ యువత,ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వంపై ఎంత ఒత్తిడి తెచ్చినా... ఈ విషయంలో సీఎం కేసీఆర్ నిమ్మకు నీరెత్తినట్లే వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా ఇదే అంశంపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్‌కు బహిరంగ లేఖ రాశారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay wrote an open letter to Chief Minister KCR on the issue of unemployment. In the open letter, Sanjay mentioned the issue of unemployment, unemployment benefit and job notifications. They demanded that the government immediately announce a white paper on job vacancies in the state. Field assistants who have been fired should be hired immediately.