జిల్లాల పర్యటనలకు సీఎం కేసీఆర్‌.. అభివృద్ధిపై ఫోకస్ తోపాటు అదే టార్గెట్.. షెడ్యూల్ ఇదే!!

Telangana

Dr Veena Srinivas

గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎదురు నిలిచే పార్టీ లేదని నిన్నమొన్నటిదాకా ధీమా వ్యక్తం చేస్తే తాజా పరిణామాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేతను అలెర్ట్ అవ్వాలని సూచిస్తున్నాయి. అందుకే కేసీఆర్ జిల్లాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ప్రజా క్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు పొందటంతో పాటు, వివిధ జిల్లాలలో పర్యటిస్తూ అటు పార్టీని ప్రక్షాళన చెయ్యాలని కూడా చూస్తున్నారని సమాచారం.

English summary

CM KCR, who is ready to visit districts, is focusing on development. To this extent, the officials have prepared a schedule for the tour in Ranga Reddy, Peddapalli, Nizamabad and Jagityal districts