జూడాల సమ్మెపై సీఎం స్పందన.!విపత్కర సమయంలో సమ్మె చేయడం భావ్యం కాదన్న కేసీఆర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో సమ్మెకు పిలుపునివ్వడం మానవత్వం కాదని, ఇటువంటి కీలక సమయంలో ప్రజారోగ్యాన్ని దృష్టిలో వుంచుకుని తక్షణమే విధుల్లో చేరాలని ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు జూనియర్ డాక్టర్లకు సూచించారు. ప్రభుత్వం, జూనియర్ డాక్టర్ల పట్ల ఏనాడూ వివక్ష చూపలేదని వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తూనే వుందని, ఇప్పుడు కూడా న్యాయమైన కోరికలను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా వుందని సిఎం చంద్రవేఖర్ రావు స్పష్టం చేశారు.

English summary

Chief Minister K Chandrasekhar Rao told junior doctors that calling for a strike in the corona catastrophic situation was not humane and that they should take up their duties immediately with public health in mind at such a crucial time.