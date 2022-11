Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో ఓవైపు సి.బి.ఐ మరోవైపు ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడులు కొనసాగిస్తూ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేస్తోంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో మనీలాండరింగ్ జరిగిందని రంగంలోకి దిగిన ఈడీ తాజాగా అరబిందో డైరెక్టర్ శరత్ చంద్రా రెడ్డిని అరెస్టు చేసింది. అరవింద డైరెక్టర్ శరత్ చంద్రారెడ్డి 64 కోట్ల రూపాయల వరకు మనీలాండరింగ్ పాల్పడ్డారని ఈడి తన రిమాండ్ డైరీలో పేర్కొంది.

English summary

ED arrested Sharath Chandra reddy in the Delhi liquor scam. accused arranged a Special System for Bribes in Delhi Liquor Scam and the accused changed the 140 phones, came to light in ED remand report.