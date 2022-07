బిల్డింగ్ పై నుండి పడి బాలిక మృతి; మిస్టరీగా డెత్ కేసు; అన్నీ అనుమానాలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎల్బీనగర్‌లోని చంద్రపురి కాలనీలో మంగళవారం రాత్రి అభం శుభం తెలియని తొమ్మిదేళ్ల బాలిక భవనంపై నుంచి పడి మృతి చెందింది. అయితే బాలిక మృతి కొత్త అనుమానాలకు కారణంగా మారింది. ఇంట్లో స్టోర్స్ కు వెళ్తున్నా అని చెప్పి బాలిక చంద్రపురి కాలనీ లోని భవనం పైకి ఎందుకు వెళ్ళింది? అసలు అక్కడి నుంచి క్రింద ఎలా పడిపోయింది అన్న అంశం ఇప్పుడు మిస్టరీగా మారింది.

English summary

A nine-year-old girl died after falling from a building in Chandrapuri Colony of LB Nagar . The girl who said she was going to the grocery shop at home went on a building and fell from there, the death became a mystery.