బదిలీపై వెళ్తున్న పోలీస్ బాస్ తరుణ్ జోషికి, కన్నులపండుగలా వరంగల్ పోలీసుల ఘన వీడ్కోలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్: వరంగల్ పోలీస్ కమీషనరేట్ లో అరుదైన సంఘటన చోటు చేసుకుంది. నిన్నటివరకు వరంగల్ పోలీస్ కమీషనర్ గా పనిచేసిన తరుణ్ జోషి బదిలీపై వెళ్తున్న క్రమంలో నెవ్వర్ బిఫోర్ అన్న చందంగా పోలీస్ బాస్ కు గ్రాండ్ గా వీడ్కోలు పలికారు వరంగల్ పోలీస్ కమీషనరేట్ పోలీసులు. పోలీసులు ఇచ్చిన వీడ్కోలు ఆయనను ఉద్వేగానికి గురి చేసింది.

English summary

Warangal Police gave a grand farewell to Police Boss Tarun Joshi who is going on transfer. They showed their admiration by pulling his vehicle, which was beautifully decorated with flowers.