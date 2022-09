బతుకమ్మ ఆడుతున్న భార్య.. ఇనుపరాడ్ తో దాడిచేసి హతమార్చిన భర్త; కారణమిదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వివాహేతర సంబంధాలు ఎంతో మంది జీవితాలలో చిచ్చు పెడుతున్నాయి. ఎన్నో కాపురాలను నాశనం చేస్తున్నాయి. ఎంతో మంది హత్యలకు కారణమవుతున్నాయి. ఇక అనేక కుటుంబాలలో చిన్నారులను అనాధలుగా మారుస్తున్నాయి. ఇక తాజాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అటువంటి ఘటన బతుకమ్మ పండుగ రోజు చోటు చేసుకుంది.

హోటల్లో సీక్రెట్ గా వేరే మహిళతో భర్త.. భద్రకాళిలా మారి షాకిచ్చిన భార్య; తగ్గేదేలే!!

English summary

The atrocity took place in Veerapur of Siddipet district of Telangana . The husband killed his wife by attacking her with an iron rod while playing bathukamma suspecion on her living relationship with another person.