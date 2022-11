కేంద్రంపై పోరులో కేసీఆర్ బిగ్గెస్ట్ స్కెచ్... కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగులు, దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులకు షాక్!!

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల దాడులు, ఆదాయపన్ను శాఖ అధికారులు దాడులతో సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ దాడుల నేపథ్యంలో కేంద్రంపై పోరుకు వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్న కేసీఆర్ బిగ్గెస్ట్ డెసిషన్ తీసుకున్నారు. కేంద్రంపై పోరులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను లక్ష్యంగా చేసుకొని కెసిఆర్ ఏసీబీ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించనున్నారు. టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బీజేపీ నేతలను కూడా టార్గెట్ చేసుకోనున్నారు.

English summary

KCR made the biggest sketch in the fight against the Centre. The ACB weapon will be used to shock central government employees and officials of investigating agencies.Pressure will be increased on BJP leaders too.