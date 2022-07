ఇంటగెలిచి రచ్చ గెలవాలంటున్న కేసీఆర్.. బీఆర్ఎస్ పై సందిగ్ధం; జిల్లాల పర్యటనతో రంగంలోకి గులాబీబాస్

Telangana

జాతీయ రాజకీయాలపై ఫోకస్ చేస్తున్న కెసిఆర్ త్వరలో బిఆర్ఎస్ ఏర్పాటు చేస్తానని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారాలని భావిస్తున్న కెసిఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పట్టు తప్పితే జాతీయ రాజకీయాలలో సైతం జీరో గా మారతాము అన్న ఆందోళనలో ఉన్నారని తెలుస్తుంది. అందుకే ముందు తెలంగాణ రాజకీయాలలో , టిఆర్ఎస్ పార్టీని బలోపేతం చేసి, వచ్చే ఎన్నికలలో విజయం సాధించే దిశగా ఫోకస్ చేయాలని కెసిఆర్, టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కు దిశానిర్దేశం చేస్తున్న కేసీఆర్ నేరుగా రంగంలోకి దిగుతున్నట్టు సమాచారం.

At present, in the background of developments in the state, KCR is planing strategies to put aside the BRS announcement and focus on regaining the power of the party in Telangana.