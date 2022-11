ఆ జిల్లాలో ఏకంగా లారీలే చోరీ.. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ చూసి పోలీసులు షాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దొంగతనం అంటే... ఎక్కడైనా ఇళ్లల్లో దొంగతనాలు చేయడం చూసి ఉంటాం. ఇక షాపుల్లో చోరీలు, రోడ్లమీద వెళుతున్నప్పుడు చైన్ స్నాచింగ్ వంటి దొంగతనాలను కూడా చూశాం. అంతేకాదు బైకులు, కార్లను దొంగతనాలు చేసే వారిని కూడా చూశాం. ఇక ఏకంగా లారీలను దొంగతనం చేస్తున్న వారిని చాలా అరుదుగా చూస్తాం. ఇక అటువంటి ఘటనే కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లా లో చోటుచేసుకుంది.

English summary

In Komuram Bheem Asifabad district, the incidents of lorries being stolen are coming to light. The police are examining the CCTV footage and say they will catch the lorry thieves.