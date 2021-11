రేవంత్-కోమటిరెడ్డి ఒకే వేదిక మీద : కార్యకర్తలే నమ్మలేని విధంగా ఇద్దరూ- వీహెచ్ రాయబారంతో..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో ఒక ఆసక్తి కర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన వరి దీక్ష వేదికైంది. టీపీసీసీ చీఫ్ కోసం చివరి వరకు పోటీ పడి..రేవంత్ కు ఇవ్వటంతో అప్పటి నుంచి కొత్త పీసీసీ చీఫ్ పైన మండిపడుతున్న ఎంపీ కోమటిరెడ్డి ఎట్టకేలకు రేవంత్ కలిసి వేదిక పంచుకున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకోవటం..నవ్వుకోవటంతో ఆ దీక్ష వద్ద కొత్త సందడి..చర్చ కనిపించింది. తెలంగాణలో కొంత కాలంగా ధాన్యం కొనుగోలు పైన రాజకీయ వివాదం నెలకొని ఉంది. ఈ వ్యవహారంలో కేంద్రం తీరును తప్పు బడుతూ నేరుగా సీఎం కేసీఆర్ పార్టీ నేతలతో కలిసి దీక్ష చేసారు.

English summary

MP Komatireddy finally shared the stage with Rewanth. As the two were talking and laughing together, a new voice appeared at the initiation.