ఎంజీఎంలో ఎలుకల ఎఫెక్ట్.. సూపరింటెండెంట్‌, వైద్యులపై వేటు, చర్యలకు ఆదేశం

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో ఐసీయూలో ఉన్న రోగి చేతి వేళ్ళు, కాలి వేళ్ళు ఎలుకలు కొరికి ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఉత్తర తెలంగాణలో అతిపెద్ద ఆసుపత్రి అయిన వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం ప్రతి ఒక్కరిని షాక్ కి గురి చేస్తోంది. వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో ఎలుకల బెడద ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Two doctors suspended who were negligent in their duties in the incident where a patient was bitten by rats in the MGM. The Collector was directed to conduct an inquiry. The hospital superintendent also transferred.