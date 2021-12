బొగ్గు బ్లాకుల వేలం: ఆపకుంటే భరతం పడతాం.. బీజేపీని టార్గెట్ చేసిన గులాబీఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సింగరేణిని నట్టేట ముంచేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోందని టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి సన్నిహితుడైన అదానీకి బొగ్గు బ్లాకులను కట్టబెట్టేందుకు మోడీ ప్రయత్నిస్తున్నారని బాల్క సుమన్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అడుగడుగునా అన్యాయం చేస్తోందని బాల్క సుమన్ మండిపడ్డారు.

సింగరేణి కార్మికుల సమ్మె సైరన్; నిలిచిపోయిన బొగ్గు ఉత్పత్తి.. కారణం ఇదే!!

English summary

TRS MLA Balka Suman will flagrantly lash out at the BJP government at the Center. Balka Suman alleged that the Center was trying to give Singareni coal blocks to Adani.